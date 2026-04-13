Stragi del '92, Pm chiedono archiviazione indagine su mafia e appalti

Il legame tra mafia e appalti, diventato un filone d'indagine a carico di ignoti, era stato individuato come possibile movente degli attentati di Capaci e Via D'Amelio. A chiedere l'archiviazione è stata la procura di Caltanissetta

Verso la chiusura delle indagini sul legame tra mafia e appalti nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi nel 1992. La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione del filone, a carico di ignoti, che vedeva la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto scatenare gli attentati di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati.