Stragi del '92, Pm chiedono archiviazione indagine su mafia e appalti

Il legame tra mafia e appalti, diventato un filone d'indagine a carico di ignoti, era stato individuato come possibile movente degli attentati di Capaci e Via D'Amelio. A chiedere l'archiviazione è stata la procura di Caltanissetta
Verso la chiusura delle indagini sul legame tra mafia e appalti nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi nel 1992. La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione del filone, a carico di ignoti, che vedeva la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto scatenare gli attentati di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati.
L'indagine
Stando a quanto apprende l'Adnkronos, la parte della indagine coordinata dalla Procura nissena riguarda le bobine e i brogliacci dell'inchiesta Mafia e appalti, nel filone legato alle intercettazioni trasmesse da Massa Carrara nel 1991, che non erano mai stati distrutti. I brogliacci sono stati ritrovati di recente dalla Guardia di finanza di Caltanissetta, in un archivio della sede palermitana.
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Torino, corteo di Libera contro mafie. Don Ciotti: "Memoria e impegno"
Oggi è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo per le vittime innocenti delle mafie. Per l’occasione, il corteo promosso da Libera, a cui hanno partecipato oltre 50mila persone, ha sfilato per le vie del centro di Torino e ha poi fatto il suo ingresso in piazza Vittorio, per la lettura dei nomi delle 1.117 vittime. Meloni: 'Grazie a chi sacrificò vita per altri'