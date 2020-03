Impianti di risalita e alberghi chiusi a partire da mercoledì, 11 marzo. In Alto Adige la stagione sciistica si ferma in anticipo a causa dell’epidemia di coronavirus che sta colpendo l’Italia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Gli operatori turistici locali hanno preso di comune accordo la decisione, seppure “difficile e sofferta”, come ha comunicato il presidente degli albergatori altoatesini Manfred Pinzger. “I drammatici sviluppi delle ultime 48 ore e i provvedimenti imposti dal governo ci richiedono questa scelta per la tutela dei nostri cittadini, dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori”, ha detto Pinzger. Il consorzio Dolomiti Superski e l’Ortler Ski Arena fermeranno tutti gli impianti a partire da mercoledì. Per tutti gli altri centri sciistici, come è stato spiegato in conferenza stampa, si tratta di un invito allo stop. (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - IL DECRETO)

Il plauso del presidente della provincia Kompatscher

La decisione è stata accolta positivamente dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. “La giunta provinciale di Bolzano sostiene pienamente la scelta del settore turistico di fermare la stagione sciistica. Si tratta di una scelta responsabile e lodevole”, ha detto il presidente, secondo cui la misura aiuterà a “superare prima e meglio l’emergenza coronavirus”. Kompatscher ha poi rinnovato l’appello ai cittadini a “restare a casa” e a uscire “solo per questioni inderogabili”, annunciando anche un “pacchetto per l’Alto Adige per garantire sostegno ai settori più colpiti dall'emergenza”.

In corso controlli dei carabinieri

Nel frattempo i carabinieri di Bolzano, con la collaborazione dei colleghi del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Trento, stanno svolgendo diversi controlli per verificare la corretta applicazione delle norme emanate per contenere i contagi. Negli ultimi tre giorni in tutta la provincia sono stati denunciati diversi proprietari e gestori di discoteche, bar, ristoranti e sale gioco, aperti oltre orario o senza rispettare la capienza massima. I controlli hanno riguardato anche i comprensori sciistici di Obereggen e della Gardena, compresi bar e apres-ski, dove però i militari hanno riscontrato che le prescrizioni erano state rispettate ovunque.