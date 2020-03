Il mondo della musica e, in genere, l’intera filiera economica della cultura e dell’intrattenimento, stanno risentendo dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Musica 'no stop' in streaming

Music Innovation Hub e BASE Milano in partnership con ZERO Milano hanno lanciato l’iniziativa “Milano Suona Ancora”. Un modo per non fermarsi e per stare insieme, seppur “virualmente”. Una maratona concerto, trasmessa in streaming, cominciata alle 18 di sabato scorso e terminata domenica. Una maratona di musica che ha messo in rete una serie di realtà per non rimanere impassibili ma, piuttosto, trovare soluzioni di fronte allo stato di emergenza che la città di Milano si trova a fronteggiare in questi giorni. Una diretta da La Capsula, un box attrezzato per riprese e streaming a 360° con 60 metri quadrati di auditorium e suono immersivo 3D. Grazie alla tecnologia si è offerto uno spettacolo musicale da fruire in sicurezza a casa, senza rinunciare del tutto ai contenuti su cui tante realtà musicali hanno lavorato per mesi in vista del weekend di carnevale.