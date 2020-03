Il paziente 1 è ricoverato presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, le sue condizioni sono critiche ma stabilizzate. Il medico che lo ha in cura ha confermato che ci vorrà del tempo per registare miglioramenti significativi, anche se il paziente è giovane d'età. "Questa è una patologia che ha bisogno di tempo. La reazione infiammatoria diffusa a livello polmonare può in effetti capitare anche in persone giovani", ha detto il dottore, ricordando che la maggior parte dei pazienti ricoverati nell'ospedale romano è di età avanzata.

Il bollettino dello Spallanzani

E' stato diffuso il quotidiano bollettino dell'ospedale, che afferma quanto segue: "Al momento sono solo 3 i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni. La coppia cinese, casi confermati di COVID-19, continua il percorso riabilitativo. Sono in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un'unica stanza. Sono stati valutati ad oggi, presso la nostra accettazione 204 pazienti. Di questi, 177, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette sono i pazienti tutt'ora ricoverati".