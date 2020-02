Meteo, le previsioni di giovedì 27 febbraio. VIDEO

Stiamo per assistere ad una graduale sconfitta dell'alta pressione che verrà cacciata da una serie di perturbazioni provenienti dal nord Atlantico. Le prime aree interessate dal maltempo saranno quelle centro-meridionali, in primis il settore tirrenico con rovesci sparsi e nevicate in Appennino sopra i 1000 metri. Ma è nel fine settimana che l’irruzione fredda sarà più incisiva e che arriverà anche al Nord. Le piogge risulteranno moderate o anche forti su Lombardia e il Nordest, la neve scenderà copiosa sulle Alpi a partire dagli 800 metri circa. Qualche rovescio interesserà anche la Toscana, il Lazio e l’Umbria.

Le previsioni al Nord

Tempo ancora soleggiato sulle regioni settentrionali con debole nevischio sulle Alpi, soprattutto occidentali. Dal pomeriggio-sera aumento della nuvolosità sulla Liguria con possibili rovesci localizzati sulle zone del Levante. Temperature in calo con massime comprese tra 9 e 13 gradi.

Le previsioni al Centro

La giornata inizierà con il bel tempo con un graduale peggioramento nel pomeriggio a partire dalla Toscana. Entro sera piogge su Lazio, Toscana e Umbria con nevicate in Appennino a quote medie. Resiste il bel tempo sull’area adriatica. Temperature in diminuzione con massime tra 9 e 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Qualche pioggia sin dal mattino su Puglia e Calabria ionica, altrove tempo buono. Peggiora dalla sera a partire dalla Campania. Venti in rinforzo. Le temperature scenderanno con massime tra 10 e 15 gradi.