Le previsioni meteo del weekend dal 22 al 23 febbraio

Sarà un weekend quasi senza precipitazioni quello tra il 22 e il 23 febbraio. Più soleggiata la giornata di sabato, nuvolosità in arrivo per la giornata di domenica. Le temperature non subiranno grosse variazioni, con massime generalmente comprese tra i 12 e i 20 gradi (LE PREVISIONI).

Le previsioni di sabato 22 febbraio

Le previsioni al Nord

Sole prevalente al Nord. Cieli sereni o poco nuvolosi dal mattino, nebbia locale e foschia sulla Pianura Padana al confine tra Veneto ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio ancora tempo stabile ovunque. Anche in serata è prevista stabilità, con addensamenti a Nord-Est ma senza precipitazioni previste. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 12 e i 16 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi. Sole a Milano e Torino, con temperature di 14 e 11 gradi.

Le previsioni al Centro

Bel tempo anche al Centro. Previsto sole dal mattino su tutti i settori, qualche locale addensamento solo sulla Sardegna. Condizioni che proseguiranno per tutto il pomeriggio, con cieli generalmente sereni ovunque. Tempo stabile anche in serata su tutte le regioni. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 15 e i 18 gradi. Venti deboli da Nord e mari poco mossi. Sole e 17 gradi sia a Roma che a Firenze.

Le previsioni al Sud

Qualche nube al Sud. Al mattino nuvolosità in transito sulla Campania, sereno altrove. Nel pomeriggio sono previsti locali addensamenti sulla Sicilia, ma sul resto delle regioni ci saranno buone condizioni. Bel tempo e cieli sereni in serata. Temperature stabili con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi. Venti moderati da Nord Est e mari mossi o molto mossi. Parzialmente nuvoloso e 16 gradi a Napoli, stessa temperatura e cielo sereno a Palermo.

Le previsioni di domenica 23 febbraio

Le previsioni al Nord

Nubi al Nord. Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni, ma non sono previste precipitazioni. Nel pomeriggio si alterneranno schiarite ad addensamenti locali, senza fenomeni associati. In serata qualche debole pioggia interesserà la Liguria, altrove nuvoloso ma stabile. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari poco mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 16 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvoloso anche al Centro. Al mattino nubi sparse su tutte le regioni, senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio si confermeranno le stesse condizioni con cieli nuvolosi su tutta l’area. In serata gli addensamenti andranno aumentando su Toscana, Umbria e Lazio ma non sono previste piogge. Temperature in aumento con massime comprese tra i 16 e i 20 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari poco mossi. Parzialmente nuvoloso a Roma e Firenze, con temperature di 17 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Qualche nube al Sud. Al mattino cieli nuvolosi con tempo asciutto su quasi tutte le regioni, cieli sereni su Sicilia e Puglia. Il tempo resterà stabile per tutto il pomeriggio, con solo qualche nube in transito. Cieli prevalentemente sereni in serata, con nubi di passaggio soprattutto sulla Campania. Temperature stabili con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari mossi. Soleggiato a Napoli e Palermo, con temperature di 17 e 16 gradi.