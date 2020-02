“Nel pomeriggio (di venerdì) abbiamo una serie di incontri con il ministro Speranza per cercare di capire se si debbano alzare ulteriormente le misure o le precauzioni o se possano essere sufficienti quelle prese (LE ULTIME NOTIZIE). Abbiamo in mente certamente una serie di misure che andremo a proporre al ministro”. A dirlo a Sky TG24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in risposta a una domanda su eventuali misure per la città di Milano dopo i contagi di Coronavirus in Lombardia.

Fontana a Sky tg24: "Non diffondiamo panico"

“Bisogna essere seri nell’affrontare l’emergenza ma non bisogna diffondere il panico – ha spiegato Fontana -. Nessuno pensa di chiudere le città, ma dovremo fare valutazioni sui locali pubblici e sugli eventi che si verificano in quel territorio. Già alcuni sindaci hanno sospeso le attività sportive. Bisogna essere prudenti e tranquilli, sono soltanto misure che hanno il significato di evitare ogni tipo di rischio”.