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Mario Adinolfi lascia il carcere e torna ai domiciliari: è indagato per truffa

Cronaca

Accolta istanza scarcerazione del giornalista accusato di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi

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Lascia il carcere e torna ai domiciliari Mario Adinolfi, indagato a Roma per truffa aggravata e reati fiscali. Lo ha deciso il gip della Capitale accogliendo una istanza presentata da i difensori. Adinolfi era finito in carcere lo scorso settembre dopo che la Procura aveva ottenuto un aggravamento della misura cautelare perchè l'indagato aveva violato alcune prescrizione come l'utilizzo "con cadenza quasi quotidiana" dei suoi profili social.

Accolta istanza scarcerazione

Il gip di Roma ha accolto una nuova istanza di scarcerazione presentata dalla difesa del leader del Popolo della Famiglia. Per Adinolfi, che si trovava già ai domiciliari, il mese scorso era scattato il carcere per alcune violazioni delle prescrizioni, tra cui l’utilizzo dei social. “Sono soddisfatto per questa decisione di affievolimento della misura cautelare” dichiara all’Adnkronos il difensore di Adinolfi, l’avvocato Pablo De Luca.

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