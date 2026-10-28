Lascia il carcere e torna ai domiciliari Mario Adinolfi, indagato a Roma per truffa aggravata e reati fiscali. Lo ha deciso il gip della Capitale accogliendo una istanza presentata da i difensori. Adinolfi era finito in carcere lo scorso settembre dopo che la Procura aveva ottenuto un aggravamento della misura cautelare perchè l'indagato aveva violato alcune prescrizione come l'utilizzo "con cadenza quasi quotidiana" dei suoi profili social.