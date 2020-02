Un normale controllo in strada di una pattuglia di carabinieri si è trasformato in un guaio ben più grosso per un cittadino bulgaro di 47 anni, a Cerignola nel foggiano. L’uomo non indossava la cintura di sicurezza e nella sua auto i militari hanno riscontrato altri problemi che hanno portato a una doppia sanzione amministrativa di 180 euro. Durante la compliazione del verbale l'uomo ha messo nelle mani dell’altro carabiniere una banconota da 50 euro e subito dopo ha preso una busta con delle salsicce e delle bottiglie di liquore di produzione bulgara, offrendole per evitare la multa. Per questo è stato arrestato con l'accusa di istigazione alla corruzione. Roma, tentata corruzione: in manette un commerciante