Avrebbe cercato di ricattare il calciatore Mario Balotelli chiedendogli 100mila euro e minacciandolo, in caso non fosse stata pagata, di denunciarlo per violenza sessuale. Per questo una 18enne risulta indagata dalla Procura di Vicenza e, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, rischia di finire a processo per tentata estorsione.

La vicenda

Secondo quanto si apprende, Balotelli avrebbe avuto una relazione con la ragazza quando lei aveva 17 anni, ed era quindi minorenne. Tuttavia, la giovane all’epoca dei fatti avrebbe detto al calciatore di essere maggiorenne. Dopo il rapporto, secondo quanto ricostruito dal quotidiano veneto, la giovane avrebbe chiesto a Balotelli 100mila euro per non denunciarlo per violenza sessuale, e il suo avvocato avrebbe anche cercato - senza riuscirci - di vendere la notizia al settimanale "Chi". Ma l’attaccante, oggi al Brescia e all'epoca dei fatti al Nizza, non aveva pagato e aveva sporto denuncia.