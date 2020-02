Una famiglia, un biglietto di sola andata. Due valigie e due zainetti. Da 850 giorni stanno facendo il giro dei 5 continenti con una pausa “fisiologica” di quattro mesi, necessaria per mettere al mondo l’ultimo arrivato in famiglia. Loro sono Julien, Michy, Teo, Lia e Milo. La famiglia Miljian. Per i social semplicemente i likemiljian.

Il blog

Parigino lui, bergamasca lei (al quinto posto nella classifica delle mamme italiane più influenti del Web con un total engagement di quasi 400.000 interazioni e 148.000 follower tra i loro canali Facebook e Instagram). Si conoscono a Firenze e lì mettono su famiglia. Aprono un blog per tenere aggiornate le proprie famiglie. Julien è un fotografo. Micaela ha un passato nella moda e si dedica oggi alla scrittura dei post. Presto quel sito nato per mantenere i contatti con i propri cari si trasforma in un lavoro.

L'immagine con cui annunciano ai propri follower la partenza (foto Facebook)

Un viaggio lungo due anni

È il 5 settembre del 2017 quando salgono sul primo aereo per iniziare quella che, a tutti gli effetti, è la “più grande avventura” della loro vita. Il primogenito, Teo, ha appena compiuto due anni, Lia ha da poco superato gli otto mesi (compirà il suo primo anno di vita correndo su una spiaggia di Bali). A più di due anni da quel primo timbro sul passaporto sono stati in Indonesia, a Giacarta, in Malesia, Tailandia, Laos, Cambogia, Vietnam, India, Sri Lanka, Stati Uniti, Cuba. E ancora Giappone, Corea, Portogallo, Inghilterra e in Spagna. Ed è proprio da Maiorca che, nell’aprile dello scorso anno, comunicano ai loro 122mila followers di aspettare un altro bambino.

"Adrenalina, vertigine e responsabilità"

Sono passati altri 10 mesi. Dopo una breve pausa per il parto e le prime vaccinazioni oggi i Miljian rimettono mano a valigie e passaporto e ripartono. Destinazione Miami e poi America Latina (Jamaica, Caraibi, Guatemala, Panama, Colombia, Cile, Argentina e Brasile). “Adrenalina. Vertigine. Responsabilità” le parole impresse su uno degli ultimi post pre-partenza. “Non durerà per sempre” dicono. “Ci siamo imposti come data di scadenza l’inizio della scuola elementare di Teo. Magari ci fermeremo prima, magari avremo nuovamente una casa, magari ci allargheremo, ma sicuramente non smetteremo mai di viaggiare”.