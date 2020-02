"Abbiamo già dato, abbiamo pagato la nostra tassa con la salute da 40 anni a questa parte". Parole che arrivano dall'attore e regista Ricky Tognazzi sceso in piazza con i tanti manifestanti che hanno protestato oggi a Roma, nel quartiere la Pisana, sotto il palazzo della regione Lazio per impedire la costruzione di una nuova discarica. "Abbiamo investito tutto in questa zona e la mia casa si è svalutata, come fosse di latta ora. E quindi non solo una questione di salute ma anche di portafogli. O ce ne andiamo tutti o ci suicidiamo tutti", il pensiero della moglie di Tognazzi Simona Izzo facendo presente che lì si respirano veleni, di cui non si sa la natura: "Vorrei tanto capire cosa siamo costretti a respirare".