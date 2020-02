Anticiclone al top nella giornata di lunedì 3 febbraio con tanto sole sull’Italia e temperature tardo primaverili. In qualche caso i valori diurni saranno di 10-12 gradi sopra la media di stagione. Il picco del caldo si esaurirà nelle giornate di lunedì e martedì per dare spazio, successivamente, a un brusco cambiamento con l’arrivo di un’irruzione polare. Temperature in picchiata da mercoledì, un calo repentino che sarà più audace sul medio e basso versante adriatico dove sono attese nevicate a bassa quota. L’impulso freddo sarà molto veloce e lascerà il nostro Paese già a partire da giovedì.

Le previsioni al Nord

Giornata discreta e molto mite. Nebbioso in Val Padana nelle prime ore del mattino in rapido dissolvimento nel corso del giorno. Qualche nuvola in più sulla Liguria. Venti di Föhn su Piemonte e Lombardia. Temperature in forte rialzo con massime comprese tra 15 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvolaglia, più spessa e frequente su Toscana e Umbria ma senza piogge. Più soleggiato sull’area adriatica e sul Lazio con temperature in aumento e picchi di 20 gradi nelle ore centrali del giorno.

Le previsioni al Sud

Tempo buono al Meridione e molto caldo su Puglia e Sicilia con valori diurni fino a 22-23 gradi. Nuvole sull’area tirrenica, più soleggiato altrove. Soleggiato e mite anche sulla Sardegna.