I Licei si confermano in testa alle preferenze dei ragazzi italiani. Seguono gli Istituti tecnici e poi i Professionali. È questa la fotografia che emerge dai primi dati - non ancora definitivi - elaborati dal Miur riguardo alle iscrizioni online per l’anno scolastico 2020-2021. I numeri sono stati diffusi dal ministero dell’Istruzione venerdì, poche ore prima rispetto alla chiusura dei termini: sulla piattaforma messa a disposizione, infatti, ci si poteva iscrivere alle prime superiori, elementari e medie dal 7 gennaio fino alle 20 del 31 (LO SPECIALE SCUOLA).

Licei in testa

I Licei, come detto, si confermano gli istituti più scelti dagli studenti. Nel comunicato del Miur, infatti, si legge che “il 56,3% delle domande presentate per le classi prime della Secondaria di II grado ha riguardato un indirizzo liceale”. Il dato è in crescita rispetto al 55,4% dell’anno scorso. Al secondo posto troviamo gli Istituti tecnici: passano dal 31% dell’anno scorso al 30,8% di quest’anno. Calano leggermente anche i Professionali: dal 13,6% al 12,9%.

Cresce l’interesse per gli indirizzi del Liceo scientifico

Gli indirizzi liceali, dal 2014-2015, “vengono scelti da oltre uno studente su due”, spiega il Miur. In crescita l’interesse per gli indirizzi del Liceo scientifico: nel complesso le iscrizioni salgono al 26,2% dal 25,5% del 2019-2020. In particolare, il 15,5% ha scelto lo Scientifico tradizionale (0,1% in più rispetto a un anno fa); l’opzione Scienze applicate sale dall’8,4% all’8,9%; la sezione a indirizzo Sportivo è all’1,8% (1,7% lo scorso anno). Sostanzialmente stabile il dato del Classico, al 6,7% (6,8% un anno fa). Diminuiscono, invece, le iscrizioni al Liceo linguistico: 8,8% rispetto al 9,3% del 2019-2020. In crescita l’Artistico (dal 4% al 4,4%) e il Liceo delle Scienze umane (dall’8,3% all’8,7%). Stabili il Liceo europeo/internazionale (0,5%) e i Licei musicali e coreutici (1%).

Un terzo dei ragazzi ha scelto i Tecnici

Gli Istituti tecnici, sottolinea il Miur, sono stati scelti anche per il 2020-2021 da uno studente su tre. Il Settore Economico è all’11,2% (l’anno scorso 11,4%); il Settore Tecnologico è stabile al 19,6%.

I dati nelle regioni

Per quanto riguarda le regioni, il Lazio si conferma quella con il maggior numero di iscritti agli indirizzi liceali (68,9%). Seguono Abruzzo (62%), Campania (61%), Umbria (60,4%), Molise e Sardegna (entrambe al 60%). La minore percentuale di iscritti ai Licei è in Veneto ed Emilia-Romagna (entrambe al 47,4%). Per quanto riguarda gli Istituti tecnici, in testa c’è il Veneto (38,7%). Seguono Emilia-Romagna (37,2%) e Friuli Venezia-Giulia (37%). La più alta percentuale di iscritti ai Professionali, invece, è in Emilia-Romagna (15,5%), seguita da Basilicata (15%) e, a pari merito, Toscana e Campania (14,5%).