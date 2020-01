"Non rispetta le regole contro l'incitamento all'odio", quindi il video pubblicato da Matteo Salvini, sulla sua pagina ufficiale, va rimosso. Con questa spiegazione, Facebook ha deciso di cancellare dalla piattaforma il filmato postato il 21 gennaio nel quale il leader della Lega citofona a una famiglia di origine tunisina nel quartiere Pilastro di Bologna. L'ex ministro dell'Interno, accompagnato dalle telecamere e alcuni residenti, aveva domandato se le persone residenti nell'appartamento spacciassero droga (LA RISPOSTA DEL RAGAZZO: "NON SONO UNO SPACCIATORE" - LA PARODIA DEL GESTO DI SALVINI - LA POLEMICA CON FABIO VOLO). L'avvocato Cathy La Torre, che difende il ragazzo del Pilastro, ha pubblicato lo screenshot con cui Facebook comunica l'eliminazione del video.

L'avvocato: "Diretta ha devastato vita del ragazzo"

"E' la prima di una lunga serie di vittorie per cui ci batteremo fino allo stremo, ve lo prometto, su questa meschina pagina della nostra vita democratica", ha scritto l'avvocato che difende il giovane di origine tunisina. "Quella diretta - ha aggiunto la legale - ha devastato la vita di Yassin. Yassin, incensurato, 17enne italiano e giocatore di calcio, si è ritrovato in tutta Italia bollato come 'lo spacciatore'".

Facebook: "Non rispetta regole contro incitamento all'odio"

Il filmato ha provocato numerose polemiche. In un secondo momento poi si è scoperto che il ragazzo, suo malgrado protagonista del video in questione, era minorenne. Per Facebook, il video "non rispetta gli standard della community in materia di incitamento all'odio" come riportato oltre che da quello dell'avvocato La Torrre anche da diversi screenshot, mostrati da Open, pubblicati da alcuni utenti che lo avevano segnalato alla piattaforma social creata da Mark Zuckerberg. Al link di Facebook, il filmato non è più disponibile.

Le polemiche sul video

La rimozione del video è arrivata una settimana dopo la pubblicazione fatta dal team social di Salvini. Il video, inoltre, aveva causato qualche problema diplomatico con Tunisi dato che che il vicepresidente del Parlamento, Osama Sghaier, in un'intervista a Radio Capital, lo aveva definito "un atteggiamento razzista e vergognoso che mina i rapporti tra Italia e Tunisia".