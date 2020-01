"Vai a suonare ai camorristi se hai le palle, str***o i, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli". È scontro Matteo Salvini e Fabio Volo che, durante la sua trasmissione "Il volo del mattino" su Radio Deejay, ha criticato con parole durissime - riportate da diverse testate - l’ex ministro dell’Interno che ieri, 21 gennaio, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, ha citofonato ad un cittadino tunisino residente a Bologna chiedendo se fosse uno spacciatore. (I CANDIDATI IN EMILIA - 5 ANNI DI RISULTATI IN UNA GIF),

Il precedente Volo-Salvini

Già nel 2015, sempre durante una diretta radiofonica, Fabio Volo aveva contestato l’operato di Matteo Salvini. In quell’occasione, infatti, con lo stesso Salvini in collegamento telefonico, lo scrittore – con tono piuttosto ironico – aveva avvertito il leader leghista "se le do del cogl**** la prego di non querelarmi". Cogliendo lo spirito goliardico della trasmissione, Salvini aveva scherzosamente "rassicurato" il conduttore confermando di non voler sporgere alcuna denuncia.