Beppe Grillo annulla il tour 'Terrapiattista': "Mi devo operare"

Beppe Grillo ha annullato le date del tour "Terrapiattista" previsto in partenza a febbraio. Il comico genovese, su Facebook, ha annunciato la cancellazione dello spettacolo per motivi di salute. "A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico - scrive nel post - e fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l'Italia".

"Recupererò il tour in futuro"

"Devo purtroppo comunicarvi - scrive Grillo su Facebook firmandosi come "L'elevato" - che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour TERRAPIATTISTA, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente". Dopo aver spiegato ai fan che dovrà sottoporsi a un'operazione e allegando al post anche la registrazione dei suoi problemi di respiro, il comico rassicura il pubblico aggiungendo che "avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro".