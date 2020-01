Meteo, le previsioni di venerdì 24 gennaio. VIDEO

La tempesta Gloria che ha interessato le Baleari e il sud della Francia (GUARDA LE FOTO) si sta avvicinando all’Italia ma in forma molto attenuata. La prima regione coinvolta sarà la Sardegna dove, da venerdì sera, son attese piogge sparse. Nella notte verrà coinvolta anche la Liguria e, più in generale il Nord Ovest. Sabato sarà la giornata peggiore quando il maltempo sarà abbastanza insistente su tutte il versante tirrenico. Le temperature non subiranno particolari variazioni: sempre molto miti per il periodo con valori compresI tra 10 e 18 gradi.

Le previsioni al Nord

Tempo inizialmente soleggiato con qualche foschia in Pianura Padana. Aumenta la nuvolosità dal pomeriggio sulla Liguria e tutto il Nord Ovest con prime piogge nella serata. Massime in temporaneo lieve calo con massime comprese tra 8 e 11 gradi. Qualche grado in più in Liguria nonostante la copertura nuvolosa.

Le previsioni al Centro

La prima regione coinvolta dal maltempo sarà la Sardegna. Dal pomeriggio pioverà anche sulla Sardegna, in estensione serale anche ad Umbria e Lazio. Nubi in aumento anche sul versante adriatico ma, al momento, senza precipitazioni. Massime molto miti e comprese tra 12 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Nessun peggioramento è atteso sulle regioni meridionali nella giornata di venerdì. Il tempo è quindi previsto in prevalenza soleggiato, salvo nubi basse marittime sui versanti ionici. Le massime arriveranno fino a 18 gradi.