Meteo, le previsioni di domenica 19 gennaio. VIDEO

Una perturbazione ha fatto ingresso sull’Italia portando il tanto atteso cambiamento. Per quasi un mese il Paese ha fatto i conti con un campo anticiclonico anomalo che ha portato tempo asciutto e tanti problemi legati allo smog nelle grandi città. Il suo passaggio è però molto veloce e domenica avrà già abbandonato le nostre latitudini. Seguirà l’afflusso di aria più fredda, responsabile di un generale calo delle temperature al Nord e sul versante adriatico. Temporaneamente i valori termici saranno al di sotto delle medie di stagione.

Smog a Torino

La breve pioggia di venerdì sera e i venti di montagna hanno migliorato la qualità dell'aria a Torino, dopo 22 giorni con il livello di micropolveri superiore a 50 microgrammi al metro cubo. Nelle previsioni di Arpa i valori resteranno sotto la soglia limite ed è quindi probabile che lunedì il blocco delle auto venga revocato.

Le previsioni al Nord

Torna il bel tempo sulle regioni settentrionali con sole in montagna e lungo le coste. Cieli nuvolosi in pianura con possibili deboli nevicate in Appennino, sul basso Piemonte e Cuneese.Venti tesi sull’alto Adriatico. Temperature in calo con massime comprese tra 6 e 10 gradi.

Le previsioni al Centro

Le piogge si spostano sull’area adriatica mentre su quella tirrenica tornerà il sole, dopo una breve pausa perturbata. Nevicate in Appennino a quote medio basse. Temperature in calo con massime tra 6 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile sulle regioni meridionali con ultime piogge su Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato in Campania e Sicilia. Temperature in calo con massime in flessione di 2-3- gradi e comprese tra 10 e 14 gradi.