Meteo, le previsioni di domenica 5 gennaio

Domenica 5 gennaio il bel tempo sull’Italia sarà parzialmente disturbato a causa del passaggio di una massa d'aria molto fredda proveniente direttamente dal Polo Nord, che farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni meridionali. Il tempo sarà moderatamente instabile con alcuni rovesci anche di carattere temporalesco che potranno colpire soprattutto l'Abruzzo, il nord del Molise, la parte più meridionale della Calabria e quella settentrionale della Sicilia. Il calo delle temperature e il rinforzo dei venti si farà sentire anche al Centro-Nord, dove però l’alta pressione garantirà sole e bel tempo (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord prevale il bel tempo su tutte le regioni: ampio soleggiamento su coste liguri, adriatiche, Val Padana e settori alpini grazie al rinforzo dell'alta pressione. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 6 e 10 gradi. Nei settori interni potranno anche scendere di qualche grado sotto lo zero. A Milano sereno o poco nuvoloso, così come a Torino. Per entrambe massima di 9 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro condizioni di residua variabilità con nubi irregolari e la possibilità di qualche precipitazione lungo il versante adriatico. Tempo più stabile e soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 7 e 11 gradi, il termometro scenderà sotto lo zero, specialmente durante la notte. Sole a Firenze con massima di 13 gradi, mentre a Roma si toccheranno 14 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud nubi irregolari e qualche rovescio tra il pomeriggio e la serata in particolare su Puglia e Calabria. Possibilità di pioggia anche in Basilicata e sulla Sicilia settentrionale. Vento in rinforzo in arrivo da Nord. Visto il brusco calo delle temperature, potrà inoltre verificarsi qualche nevicata sugli Appennini, ma con tendenza a miglioramento. Temperature in calo, massime comprese tra gli 8 e i 13 gradi. A Palermo possibiità di pioggia in mattinata, a Napoli sereno per gran parte della giornata soltanto con qualche addensamento in serata e massima di 13 gradi.