È atteso per le 14:30 in Procura l’interrogatorio davanti al gip di Pietro Genovese, il ventenne figlio del regista Paolo, che si trova agli arresti domiciliari da una settimana con l’accusa di duplice omicidio stradale per la morte delle due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, investite il 22 dicembre in corso Francia a Roma (MAZZI DI FIORI IN STRADA - I FUNERALI - L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE).

Il legale dei genitori di Camilla: "Semaforo pedonale senza giallo"

Intanto il legale dei genitori di Camilla ha depositato un atto ai pm che, a suo dire, dimostra come il semaforo per chi attraversa in quel tratto di strada non prevede il giallo e che quindi le ragazze avrebbero iniziato l'attraversamento con il verde per i pedoni: una "peculiarità" che potrebbe avere un peso "determinante sul profilo probatorio" secondo l’avvocato.

Genovese ripete: "Sono sbucate all'improvviso, non le ho viste"

“Sono sbucate all’improvviso, non le ho viste”, è la versione dei fatti su cui insiste Pietro Genovese, e che, se decidesse di rispondere ai magistrati, il ragazzo dovrebbe confermare. Oppure Genovese potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, o ancora rilasciare delle dichiarazioni spontanee senza rispondere alle contestazioni dei magistrati. Nel suo primo confronto con gli inquirenti subito dopo i fatti il ragazzo si era limitato a dire di non ricordare nulla dell'impatto: "Non le ho viste, non ho visto nulla", aveva dichiarato. Genovese deve rispondere alle accuse di aver mantenuto su corso Francia una velocità oltre quella prevista dal Codice della strada e di aver guidato con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito.

Nei prossimi giorni sentiti anche i ragazzi che erano in auto con Genovese

Nei prossimi giorni anche i due ragazzi che erano in auto con Genovese, che hanno già messo a verbale la loro versione dei fatti, verranno ascoltati in procura dal pubblico ministero Roberto Felici. Così come anche altri testimoni, a partire dagli altri autisti che hanno assistito all’incidente mortale.