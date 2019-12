Natale con possibile maltempo in parte della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto. Nelle tre regioni, in alcune aree, oggi è allerta meteo arancione, secondo il bollettino della Protezione civile. A preoccupare è anche la marea a Venezia con un picco di 120 centimetri previsto alle ore 9. Pericolo valanghe marcato in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Uno snowboarder tedesco è morto ieri travolto da una slavina in Alto Adige. Ogni anno in Italia si registrano oltre 30mila incidenti sulle piste da sci.

Le zone a rischio

L'allerta arancione con moderata criticità per rischio idraulico riguarda in Emilia Romagna la Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese; in Lombardia la Bassa pianura orientale; in Veneto il Po, l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. L'allerta è invece gialla per rischio idraulicosulla Pianura emiliana centrale e in Veneto per Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento.