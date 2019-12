Questo è il Natale più caldo mai registrato da oltre 150 anni nel Torinese. A riferirlo è la società meteorologica italiana che la scorsa notte ha osservato il dato più alto dal 1865 a oggi.

La notte di Natale più calda

“Che il Natale fosse meno bianco e freddo di come la tradizione lo dipinge lo sapevamo, ma così è un po' troppo. Per effetto del vento di foehn che ha surriscaldato l'aria già tiepida in origine (9 °C a 1500 m sulle Alpi), quella appena trascorsa è stata la notte di Natale più calda mai osservata in oltre un secolo e mezzo di misure sulla pianura Torinese – spiega la Società meteorologica italiana in un post su Facebook - All'osservatorio SMI di Moncalieri poco dopo mezzanotte si è registrata una massima di 17,8 °C (17,4 °C con correzione INRIM), valore mai registrato nella serie dal 1865 tra il 24 e il 25 dicembre, non solo a nessuna ora della notte, ma nemmeno di giorno! Elemento che rende ancora più eccezionale questa anomalia a cui contribuisce certamente il riscaldamento globale antropogenico. E i Natali più freddi? Sono molto lontani. Temperatura minima -11,2 °C il 25 dicembre 1946. Nel prosieguo della notte il foehn è cessato in pianura, e la temperatura è scesa a 5,5 °C verso l'alba, temperatura comunque ancora troppo mite per un mattino di fine dicembre (che dovrebbe registrare circa 0 °C sulla torre del Collegio Carlo Alberto). Dati e webcam dell'osservatorio di Moncalieri”.