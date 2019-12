Traffico, inferno sull’A14: oltre 5 ore per fare meno di 150 km

È un’altra giornata di passione per gli automobilisti in viaggio oggi sull’A14. Dopo i disagi di sabato, anche oggi si segnalano diversi chilometri di coda soprattutto lungo il tratto marchigiano dell’autostrada adriatica. È uno degli effetti dei restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti, che in questo fine settimana, l'ultimo prima del Natale, si stanno facendo sentire, in particolare per chi viaggia in direzione sud.

Cinque ore per fare 150 chilometri

“Sono partito da Ancona Sud attorno alle 15.30 e sono arrivato a casa, a Città Sant'Angelo, alle 22.30. Dopo quattro ore di autostrada percorsa a passo d'uomo, verso le 19.45 sono uscito al casello di Pedaso (Fermo) e da lì, percorrendo la statale 16, ho impiegato due ore e tre quarti per arrivare a casa", ha raccontato all’Ansa Lorenzo Planamente, un’automobilista rimasto bloccato sabato sull’A14.



Nel pomeriggio di sabato il tempo di percorrenza del tragitto Ancona-Pescara sull'autostrada A14 è stato in alcuni momenti di cinque ore. Si tratta di meno di 150 chilometri, per cui in condizioni normali si impiega circa un'ora e trenta.

Per le informazioni in tempo reale si consiglia di consultare il sito di Autostrade Italiane e l’account Twitter di Viaggiare Informati.