Confermata ed estesa fino alle 21 di stasera l'allerta rossa emanata dall'Arpal sulla Liguria: piogge, rovesci, venti di burrasca forte e mareggiate anche intense stanno colpendo e colpiranno la Regione nelle prossime ore. Come si vede dalle immagini, anche il lungomare di Savona sta subendo la forza del vento che si abbatte sulla spiaggia, sollevando le onde e dando un colore scuro all'acqua. L'allerta rossa nel Levante durerà fino a mezzanotte e arancione fino alle 7 di sabato mattina. A Savona e Genova sarà arancione dalle 21 a mezzanotte.

Situazione critica a Sanremo

Nella zona di Sanremo, nell'estremo ponente, il maltempo sta provocando frane, crolli di alberi e l'esondazione di un torrente. Sull'Aurelia, all'altezza della famosa salita del Poggio della Milano-Sanremo, è crollato un albero. Una frana è scesa in frazione Borello, mentre il torrente Armea è uscito fuori dagli argini nei pressi di Biesse Laterizi, con la conseguente chiusura della strada su disposizione della polizia locale. Il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, ha lanciato un appllo ai suoi concittadini: "stiamo intervenendo su tutto il territorio, ma invito tutti a tenersi assolutamente lontani dai corsi d'acqua. Chi può rimanga a casa. Tutti i corsi d'acqua stanno raggiungendo rapidamente i livelli di guardia. Piogge torrenziali nelle zone collinari e mareggiata forte che impedisce ai torrenti di scaricare. Siamo già intervenuti per mettere in sicurezza persone nelle aree più a rischio e stiamo rispondendo a decine di chiamate, soprattutto per allagamenti"

A6 ad Albenga chiusa

Sul litorale di savona numerosi danni causati da una mareggiata (GUARDA LE FOTO) e dalle condizioni meteo, l'autostrada A6 chiusa nel tratto dove è crollato parte del viadotto della Madonna del monte a Albenga non riaprirà al termine dell'allerta rossa ma solo dopo i controlli di sicurezza. "Siamo in pieno evento - ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampedrone -, non bisogna abbassare la guardia". Domani Arpal prevede una tregua del maltempo in Liguria, ma è attesa una recrudescenza del maltempo nella notte tra sabato e domenica.