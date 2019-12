Gessica Notaro, la showgirl riminese sfregiata dall'acido nel 2017 dall'ex fidanzato Edson Tavares, è stata operata all’ospedale Bufalini di Cesena all'occhio sinistro, rimasto lesionato nell'aggressione e tenuto finora sempre coperto da una benda. Un passaggio delicato con i medici che dovevano tagliare nel mezzo le palpebre unite con ago e filo in questi due anni, per verificare lo stato dell'occhio. In un video condiviso su Facebook prima di sottoporsi all'intervento, avvenuto in day hospital all’ospedale Bufalini di Cesena, la donna ha mostrato l'occhio lesionato, spiegando che si tratta di "un giorno particolare" e che "non è la svolta decisiva, ma ci avviciniamo”. Il suo manager Mauro Catalini ha spiegato che Gessica "è tornata a casa e sta bene. È stato un intervento in day hospital e i medici sono soddisfatti di come si è sviluppato l'occhio" in questi anni.

Il manager: "Ora l'occhio è aperto, medici soddisfatti"

Gessica Notaro "è contenta - ha proseguito il suo manager -. Sono state fatte due anestesie e sono state tagliate nel mezzo le due palpebre che erano state cucite". Ora, ha concluso Catalini, "l'occhio è aperto, la palpebra superiore resta abbassata, si deve adattare. I medici valuteranno come procedere" in futuro anche in considerazione di un eventuale "trapianto di cornea".

Processo all'ex fidanzato, verso la Cassazione

L'ex fidanzato di Gessica Notaro è stato condannato in Appello nel 2018 a 15 anni di carcere. Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno scritto che l’uomo “ha sfregiato” Gessica Notaro “con l'acido perché voleva cancellare la sua identità”. "Nessuna frustrazione può attenuare la gravità del crimine", ha sottolineato la corte d'Appello di Bologna. I legali dell'uomo hanno annunciato il ricorso in Cassazione e si è in attesa della fissazione di una udienza.

Data ultima modifica 17 dicembre 2019 ore 19:53