Meteo, le previsioni del 16 dicembre

Quello di lunedì 16 dicembre sarà un inizio settimana grigio in tutta Italia. Cielo coperto e nuvoloso da Nord a Sud con qualche rovescio, in particolare al Nordovest, sulle regioni tirreniche e sull'alta Toscana. Tempo più stabile nel Meridione ma comunque non del tutto sereno. La settimana inizia con un rialzo di qualche grado delle temperature in molte regioni. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Al Nord nuvolosità in aumento ovunque con deboli precipitazioni che risulteranno più probabili e frequenti al Nordovest. Le massime oscillano tra i 9°C e i 12°C. A Milano è previsto un lunedì sotto l'ombrello con qualche rovescio nel corso della giornata, ma nessun allerta meteo. Cielo molto nuvoloso a Torino con piogge in serata.

Le previsioni al Centro

Al Centro nubi sulle regioni tirreniche, qualche debole pioggia potrebbe scendere in alta Toscana. Migliora il tempo, con ampie schiarite, sul versante adriatico e in Sardegna. Il termometro sale leggermente con massime tra i 13°C e i 16°C. A Roma splende il sole, anche se alternato a qualche nuvola soprattutto in mattinata. Nubi alternate a tempo soleggiato anche a Firenze.

Le previsioni al Sud

Tempo stabile ma non sempre sereno con molte nubi sul medio-alto Ionio e situazione meteo migliore nelle restanti aree. Giornata ventilata sulla Sicilia occidentale. Le temperature salgono di qualche grado anche nel Meridione con massime tra i 16°C e i 20°C. Giornata di sole, mare mosso ma nessun allerta meteo a Napoli. Bel tempo con sole splendente a Palermo.