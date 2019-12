Padova, rubano auto con bimbo a bordo e si schiantano: arrestati

Alcune persone, nel Padovano, hanno rubato un'auto con all'interno un bambino e poi, nella fuga, si sono scontrate con la macchina di un complice. I tre ladri, a quel punto, sono fuggiti a piedi ma più tardi sono stati trovati e arrestati dai carabinieri. Il piccolo, di 8 anni, poco prima del furto era stato lasciato qualche secondo nella vettura dal padre. Nell'incidente il bimbo è rimasto illeso.

Il furto dell'auto con dentro il bambino

Il tutto è avvenuto a Candiana, in provincia di Padova, dove un 40enne aveva lasciato in auto, con il motore acceso, il figlio di 8 anni per fare una commissione. I ladri sono scesi da un'altra auto e si sono messi al volante della macchina con il bambino dentro. Il padre, appena si è reso conto della situazione, ha tentato di fermare la vettura aggrappandosi alla portiera ed è stato trascinato per qualche metro. Il ladro a bordo dell'auto rubata si è poi scontrato con quella di un complice. I tre sono quindi fuggiti a piedi. I ladri, dopo una caccia all'uomo, sono stati trovati e arrestati per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e furto.