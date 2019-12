I feriti nel'incidente

Nello scontro verificatosi questa mattina a Milano in via Bezzi, 12 delle 18 persone coinvolte sono rimaste ferite. Si tratta del 47enne che guidava il bus, che ha riportato un trauma cranico commotivo. Trauma più lieve per il 23enne che era alla guida del mezzo Amsa, mentre un suo collega di 29 anni ha una sospetta frattura del femore. Per altre 7 persone, tra cui una donna di 70 anni, sono stati riscontrati traumi e contusioni meno gravi in punti specifici e circoscritti del corpo. Non si hanno al momento invece aggiornamenti sulle condizioni della donna di 49 anni che si trova in coma.