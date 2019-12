Bufera su un professore di filosofia del diritto e filosofia politica dell’Università di Siena, Emanuele Castrucci, che su Twitter ha scritto alcuni messaggi inneggianti ad Adolf Hitler e al nazismo. In seguito a diverse segnalazioni il rettore dell’Università Francesco Frati ha dato mandato agli uffici di "attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso", condannando "le vergognose esternazioni del professor Castrucci" che "offendono la sensibilità dell'intero Ateneo". Ieri, rispondendo a un tweet di un giornalista di Sky Tg24, Frati aveva invece parlato solo di "opinioni personali" del docente.

I tweet inneggianti al nazismo

Tra gli ultimi tweet condivisi da Castrucci, una foto del dittatore nazista con il suo pastore tedesco Blondi: "Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”, ha scritto. Il 30 novembre, invece, aveva pubblicato una frase di Corneliu Zelea Codreanu, il fascista rumeno fondatore della Guardia di ferro: ”Non c'è nulla che i giudei temano più dell'unità di un popolo". Castrucci parla tra l'altro anche dei Protocolli dei Savi di Sion, falso documento antisemita confezionato dai servizi segreti russi dello Zar facendo la seguente considerazione: "I fatti descritti sono veri o falsi? Dal momento che quanto accade oggi nel mondo è la prova evidente che sono veri". Quando si è scatenata la polemica per il suo account, il docente ha replicato: "I gentili contestatori del mio tweet non hanno compreso una cosa fondamentale: che Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l'intera civiltà europea".

Rettore: "Offende la sensibilità dell'intero Ateneo"

Il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, ha dato mandato agli uffici di "attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”. "Il rettore - si legge in una nota dell'ateneo - personalmente e in nome e per conto dell'università di Siena, condanna con fermezza tali contenuti”. "L'Ateneo che ho l'onore di rappresentare", dichiara Frati, "si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste e ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo. Le vergognose esternazioni del professor Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo". Ieri il rettore, rispondendo a diverse segnalazioni, aveva invece scritto: "Il professor Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità”.

Fiano (Pd): "Leggi non permettono apologia"

Sul caso è intervenuto anche il deputato Emanuele Fiano del Pd: “Questo Castrucci, può elogiare l'assassino della mia famiglia e di altri milioni di persone, può difendere i Protocolli dei Savi anziani di Sion testo base dell'antisemitismo, e noi dovremmo difenderlo in nome della libertà di pensiero? E dovremmo difendere il suo diritto all'insegnamento universitario Siena Signor Ministro Fioramonti, ministro dell'Istruzione? Allora sono decenni che mi raccontate balle sui fondamenti del nostro ordinamento, e io - sottolinea Fiano - non posso sentirmi tranquillo, non posso pensare che lo permetteremo. La Costituzione e le Leggi non permettono la libera apologia di chi la Libertà la calpestò dentro le camere a gas. Se non succederà niente, allora sì che mi sentirò solo".

