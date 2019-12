Prosegue anche oggi, lunedì 2 dicembre, l'allerta maltempo su molte zone d’Italia: arancione in Emilia Romagna e Veneto, gialla in Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Riaperta l'A6 Torino-Savona: ieri era stata chiusa in via precauzionale, dopo che i sensori della frana hanno fatto scattare gli allarmi. Ieri giornata tragica sulle montagne: morto uno sciatore sulle Alpi svizzere e due escursionisti in Abruzzo, dove è stato anche trovato il corpo di un'altra persona scomparsa da giorni.

Attese grandinate e forte vento

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede dal primo mattino di il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Emilia-Romagna e Toscana e, successivamente, anche su Marche, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le allerte per oggi

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta arancione sul Veneto meridionale e sui settori centrali dell'Emilia-Romagna. Allerta gialla su Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche centro-settentrionali, sul Molise, in Emilia-Romagna occidentale e settori sud-orientali, su Liguria centro-orientale e su settori meridionali della Lombardia.

Riaperto tratto A6

È stata riaperta sulla carreggiata sud a doppio senso di marcia la autostrada Torino-Savona nella tratta tra Altare e il bivio per la A10. Era stata chiusa in via precauzionale ieri poco prima delle 16 per i segnali di allarme giunti dai sensori posti sulla frana, per valutare ogni minimo movimento. Conclusi i controlli, la circolazione è ripresa verso le 5.30.

Ieri escursionisti morti tra Abruzzo e Alpi Svizzere

Giornata tragica ieri sulle montagne con la morte di escursionisti in Abruzzo e di uno sciatore sulle Alpi Svizzere: quest'ultimo, un avvocato 48enne di Asti, è deceduto nell'ospedale di Berna per le lesioni riportate dopo la caduta in un crepaccio sotto il Piccolo Cervino. In mattinata invece sul Monte Camicia del massiccio del Gran Sasso, a 2.200 metri di quota, è stato trovato il corpo di un 30enne, di Città Sant'Angelo (Pescara), scomparso da venerdì scorso, probabilmente scivolato nel corso di un'escursione in solitaria. Nel primo pomeriggio due persone sono precipitate a causa del ghiaccio sulla Maiella a 2.500 metri di quota.

