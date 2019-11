Meteo, le previsioni di domenica 1 dicembre

Una nuova perturbazione porta ancora maltempo sull’Italia, soprattutto al Nordovest. Il primo dicembre, quindi, sarà una domenica di pioggia in particolare sulle regioni settentrionali e sulla Toscana (LE PREVISIONI). La protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia Romagna e in Veneto (Po sorvegliato speciale). Allerta gialla in Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte (in particolare sull'Alessandrino).

Le previsioni al Nord

Al Nord è prevista una domenica di maltempo, con precipitazioni diffuse. Neve su Ovest Alpi e Alto Adige fin verso i 500-700 metri di quota. Temporali sulla Liguria. Le temperature sono in diminuzione, con massime tra 7 e 12 gradi. A Milano pioggia e cielo nuvoloso, con il termometro intorno agli 8 gradi. Condizioni simili a Torino: anche qui sono attesi acquazzoni ma farà più freddo (intorno ai 5 gradi).

Le previsioni al Centro

Brutto tempo anche su gran parte del Centro. Peggiora, in particolare, sulla Toscana, dove sono attesi rovesci diffusi. Verso sera piogge in estensione ad Umbria e medio-alto Lazio. Meglio altrove. Le temperature sono in rialzo, con massime tra 12 e 17 gradi. A Firenze previsti 12 gradi, nuvole e possibilità di pioggia. Meno possibilità di rovesci a Roma, dove sono attesi 16 gradi e cielo soleggiato.

Le previsioni al Sud

Meteo diverso al Sud: prevalenza di bel tempo, con ampi spazi soleggiati. In giornata la nuvolosità potrebbe aumentare sul basso Tirreno. Le temperature sono stabili, con massime tra 13 e 18 gradi. Tempo soleggiato e 17 gradi a Napoli. A Palermo termometro ancora più su: 19 gradi e cielo quasi senza nuvole.