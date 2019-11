Maltempo, allerta arancione Genova: nubifragio e strade allagate

Anche la Liguria è stata colpita dal maltempo che oggi sta interessando diverse regioni del Nord. A Genova un nubifragio da stamattina sta provocando diversi disagi alla città. È stata lanciata l’allerta arancione (ovvero il grado di medio pericolo) mentre i cittadini sono alle prese con le interruzioni di diversi tratti stradali e diversi allagamenti (LE PREVISIONI DEL 28 NOVEMBRE).

Diverse strade chiuse al traffico

I soccorsi dei vigili del fuoco e della polizia locale sono dovuti intervenire soprattutto nella zona di ponente del capoluogo ligure. Via Ferri e via Borzoli sono state chiuse al traffico a causa dell’acqua che le ha sommerse. La perturbazione ha già colpito l’area ovest della Liguria, dove si sono registrati diversi allagamenti in particolare in Val Nervia, dove anche la strada provinciale è stata invasa da un'ondata di acqua e fango che ha sfiorato le auto in transito senza provocare feriti.