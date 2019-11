Meteo, le previsioni del 24 novembre

Continua anche domenica 24 novembre il maltempo sull'Italia, anche se con un graduale miglioramento al Nord. Piogge e temporali si spostano al Centro, al Sud e sulle isole. In Liguria è stata prolungata a domenica l'allerta meteo rossa nel centro ponente. Codice arancione in Campania ed Emilia Romagna. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Al Nord cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni a carattere sparso e intermittente, in graduale esaurimento nel corso della giornata, dopo i rovesci di sabato 23 novembre e l'allerta rossa in Piemonte. Leggermente in rialzo le temperature con massime tra i 12°C e i 16°C. Resta il bollino rosso su gran parte della Liguria. Codice arancione invece per l'intensificarsi delle piogge in Emilia Romagna, dove si fa particolare attenzione ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina emiliana occidentale, su pianura emiliana centrale, orientale e sulla costa ferrarese. Allerta arancione nella Regione anche per criticità costiera con mare agitato e onde alte fino ai due metri e mezzo al largo. Deboli piogge alternate a schiarite a Milano. Allerta meteo per pioggia a Torino dove insistono i rovesci e temporali nel corso di tutta la giornata.

Le previsioni al Centro

Dal litorale tirrenico il maltempo si sposta sull'Adriatico al Centro. Molte piogge interesseranno le regioni costiere a est, ma già dalla notte è previsto un graduale miglioramento. Si abbassano di qualche grado le temperature con massime tra i 14°C e i 17°C. Roma si sveglia sotto la pioggia, ma il tempo migliora nel corso della domenica. Cielo coperto con deboli rovesci in serata a Firenze.

Le previsioni al Sud

Deciso maltempo nel Meridione con rovesci e temporali, anche forti tra Sicilia e Calabria, miglioramenti dalla sera iniziando da Ovest. Allerta arancione in Campania per criticità idrogeologica. Temperature in lieve calo con massime tra i 13°C e i 18°C. Rovesci e temporali a Napoli dove è previsto l'allerta meteo per pioggia. Nuvole alternate a precipitazioni nel corso della giornata a Palermo, con un peggioramento in serata che porta rovesci a carattere temporalesco.