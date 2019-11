Maltempo, frana a Genova Nervi: 20 persone evacuate

Venti persone sono state evacuate all'alba in via del Commercio a Nervi, in provincia di Genova, a causa di una nuova frana all'altezza del civico 74. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Gli sfollati sono stati messi al riparo su mezzi dell’azienda di trasporti locali, Amt, fatti arrivare appositamente.

Toti: "Manteniamo alta l’attenzione"

"Dal Consiglio dei ministri è arrivato il riconoscimento dello stato di emergenza che avevamo chiesto dopo gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nella città metropolitana di Genova, soprattutto in Valle Stura, e nelle province di Savona e di La Spezia”, rende noto intanto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Un aiuto in più per i cittadini e per procedere con gli eventuali interventi per mettere in sicurezza il territorio, che ancora in questi giorni è fortemente provato dal maltempo - ha commentato - Stamattina una frana a Genova Nervi ha causato l'evacuazione di alcune famiglie, fortunatamente senza causare feriti. Manteniamo alta l'attenzione anche nelle prossime ore e vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione”.

Assessore Protezione civile: "Valutazioni in corso"

"Una nuova perturbazione sta colpendo la nostra regione, ci aspettiamo piogge persistenti che purtroppo vanno a colpire un territorio che non è più in grado di assorbire altra acqua. Nella primissima mattina una frana è scesa da un terreno privato in via del Commercio a Nervi, obbligandoci ad evacuare precauzionalmente cinque residenti al primo piano del civico 74 - ha dichiarato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone - In questo momento è in corso la valutazione sul civico 78, con 12 persone allontanate in via cautelativa".