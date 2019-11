Il 21 novembre 2019 si celebra la Giornata mondiale della Filosofia, iniziativa indetta dall’Unesco e patrocinata in Italia dal ministero dell’Istruzione, che punta a evidenziare l'importanza di questa disciplina per la formazione dei giovani e per lo sviluppo di un pensiero critico. Tanti gli appuntamenti organizzati da atenei, scuole e associazioni. L’evento nazionale quest’anno si svolge a Sassari: al centro del dibattito i tre temi di ambiente, tecnologia e alterità (LO SPECIALE SCUOLA).

La Giornata compie 17 anni

La Giornata mondiale della Filosofia si celebra dal 2002 ogni terzo giovedì del mese di novembre. Come sottolinea la circolare del Miur che annuncia l’appuntamento, la filosofia ha un ruolo centrale nella crescita dei ragazzi, perché li stimola al ragionamento, a pensare in modo indipendente, contribuisce a una migliore comprensione della realtà e richiama valori quali libertà, eguaglianza, democrazia e pace. La Giornata sarà festeggiata in diverse parti del mondo proprio per stimolare a livello globale il dibattito e la collaborazione rispetto alle sfide contemporanee quali migrazione, radicalizzazione, cambiamento climatico e intelligenza artificiale.

La notte bianca di Sassari

Quest’anno l’evento nazionale italiano si svolge a Sassari. Le celebrazioni cominciano nel pomeriggio e proseguono fino all’1 del 22 novembre, in una sorta di notte bianca organizzata e dedicata ai giovani. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle profonde trasformazioni sociali che stanno cambiando il pianeta. Rispetto alle edizioni passate, spiega ancora il Miur, la Giornata di Sassari intende coinvolgere i ragazzi in modo più diretto e attivo: saranno loro a interrogare filosofi e filosofe per cercare insieme possibili risposte a domande globali e per favorire un rinnovamento di conoscenze, competenze e comportamenti che conducano alla costruzione di società più sostenibili, eque, inclusive e pacifiche.

Gli altri eventi

Tra gli eventi in calendario a Roma c’è l’incontro al Parco archeologico del Colosseo, nella sede della Curia Iulia nel Foro Romano, una conferenza tenuta dai docenti del dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università di Roma Tre. Anche quest’anno, poi, l’associazione Nuova Acropoli organizza nelle città italiane in cui è presente diverse attività dedicate: a Catania, all’Auditorium Monastero dei Benedettini, sono due gli appuntamenti a tema “Filosofia e Salute” previsti nel pomeriggio del 21 novembre, mentre a Genova il 23 novembre si terrà una conferenza con concerto presso la sala dei Chierici della Biblioteca Berio.