È morta la mamma di Alessandro di Battista. 74 anni, malata da tempo, Maria Grazia Mercuri è scomparsa nelle scorse ore. A confermare la notizia è lo stesso esponente del M5s che sul suo profilo Facebook ha comunicato data e orario della cerimonia funebre (a Roma, presso la chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giochi Delfici, domani alle 11).

Lo scorso 1 settembre Di Battista aveva postato su Instagram una foto che lo ritrae, a soli due anni, insieme alla madre e al padre in spiaggia. Estate di 39 anni fa. A commento l’hastag #famiglia.

Sui social le condoglianze del Movimento 5 Stelle

In tanti deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno voluto esprimere la loro vicinanza ad Alessandro Di Battista non soltanto con messaggi privati, ma anche con un messaggio pubblico sui social network. Tra questi Alessandro Amitrano che via Facebook invia "un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista per la perdita della mamma". Anche il deputato pentastellato Andrea Caso ha scritto: "Mi stringo insieme agli attivisti di Marano di Napoli e del mio collegio al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia. A lui il mio abbraccio per la perdita della cara mamma, immaginando quanto doloroso possa essere perdere un genitore". La parlamentare Rosalba Testamento invia un forte abbraccio, mentre la portavoce M5S alla Camera Soave Alemanno, oltre a esprimere il suo "sincero cordoglio, invita D' Battista a “essere forte”.