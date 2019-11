Durante la notte altre due scosse di terremoto più lievi, dopo quella più forte di magnitudo 4.4 registrata ieri pomeriggio a Balsorano, hanno fatto tremare l'Abruzzo. Alle 0:19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0:32 con magnitudo 2, come ha comunicato l’Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in Lazio, nel Frusinate e nella zona di Roma est e a Napoli. Non si sono registrati né feriti né danni ma nei paesi più vicini all’epicentro la paura è stata tanta. Oggi le scuole restano chiuse per precauzione in diversi comuni interessati dalle scosse, a partire da Balsorano e Frosinone.

Scuole chiuse in diversi Comuni

Istituti scolastici chiusi oggi anche nei comuni di Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Trasacco, Villavallelonga, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano e Canistro (L'Aquila). Disposta la chiusura anche ad Avezzano e a Tagliacozzo (L'Aquila), per consentire ai tecnici comunali di effettuare accertamenti sulle strutture scolastiche, e a Sora, nel Frusinate.

Il sindaco di Balsorano: "Non ci sono danni a persone e cose"

"Non ci sono danni a persone e cose. Abbiamo già un piano di emergenza pronto", ha detto il sindaco di Balsorano, Antonella Buffone, dopo la scossa di magnitudo 4.4 del pomeriggio di ieri. Il Comune di Balsorano ha allestito un punto di assistenza e ricovero nei pressi dell'edificio scolastico di Via Vittorio Emanuele.