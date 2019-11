Mibact, attivate unità crisi per patrimonio culturale

"Il ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha attivato le proprie unità di crisi per la verifica dei danni e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dalla scossa di terremoto registrata questo pomeriggio dagli strumenti

dell'istituto nazionale di geofisica in provincia de L'Aquila". Lo comunica il segretario Generale del Mibact, Salvo Nastasi.