Terremoto vicino a L’Aquila, scossa avvertita anche a Napoli

Anche nel centro di Napoli è stata avvertita la scossa di terremoto registrata alle 18.35 vicino a L'Aquila (IL LIVE). Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.4, con epicentro a 5 chilometri a sud est di Balsorano, in provincia de L'Aquila. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 14 chilometri. A Napoli la scossa è stata sentita in particolare ai piani alti degli edifici e nella zona del lungomare. Anche a Roma e nel Basso Lazio il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione.

Le variazioni al traffico ferroviario

Per consentire "la verifica dello stato dell'infrastruttura" da parte dei tecnici il traffico ferroviario su alcune linee tra Lazio e Abruzzo è stato sospeso in via precauzionale, mentre sulla linea dell'alta velocità tra Roma e Napoli i treni già in viaggio procedono con limitazioni di velocità mentre quelli in partenza percorreranno l'itinerario alternativo via Formia. E' quanto afferma Rfi in una nota.