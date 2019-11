La Cassazione ha detto no alle attenuanti generiche per Michele Castaldo, per l'omicidio di Olga Matei, strangolata a Riccione nel 2016. La suprema corte ha accolto il ricorso della procura generale di Bologna e annullato la sentenza della Corte d'assise d'appello che aveva quasi dimezzato la condanna, da 30 a 16 anni, valorizzando la perizia psichiatrica sull'imputato. L'esame aveva rilevato una "soverchiante tempesta emotiva" causata dal vissuto di Castaldo. La sorella della vittima, subito dopo la decisione dei giudici, ha commentato: "Sono soddisfatta, volevo giustizia e speravo di ottenere una pena congrua".

L'omicidio di Olga Matei

Il delitto avvenne a Riccione il 5 ottobre di tre anni fa: Castaldo e Matei si frequentavano da circa un mese quando l'uomo, in una crisi di gelosia, strangolò Olga a mani nude. "Ho perso la testa perché lei non voleva più stare con me. Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun altro. L'ho stretta al collo e l'ho strangolata", ha raccontato lo stesso Castaldo. Una volta tornato a casa dopo l'omicidio, bevve del vino con farmaci, provando a uccidersi. L'uomo ha poi tentato di nuovo il suicidio, a marzo, mentre si trovava in carcere.

Le tappe del processo a Castaldo

Il caso ha fatto da subito discutere per le motivazioni della sentenza che, a ridosso dell'8 marzo, valorizzava tra gli altri elementi la perizia psichiatrica su Castaldo. Secondo l'esame l'imputato fu preda di una "soverchiante tempesta emotiva e passionale". Per l'omicidio, Castaldo è stato condannato dal gip di Rimini, con rito abbreviato, a 30 anni di carcere ma in appello la condanna è poi passata a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo per effetto del rito) per il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti dovuto allo stato emotivo, alla valutazione positiva della confessione e della volontà di risarcire la figlia della vittima.

La decisione della Cassazione

La procura generale di Bologna a quel punto aveva però presentato ricorso: riteneva che la "gelosia" non potesse concorrere come attenuante. E ora la Cassazione ha annullato la sentenza sul riconoscimento delle attenuanti generiche. Quindi si dovrà celebrare un nuovo appello a Bologna.

