Una tromba d'aria ha colpito, questa mattina, il comune di Santa Marinella, sul litorale laziale a nord di Roma.

Come un domino

La furia del vento, come mostra il video, ha ribaltato come fosse un domino una lunga fila di imbarcazioni poste in rimessa in una zona del porto. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali danni ad altre strutture della cittadina.