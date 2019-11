Terremoto a L'Aquila, avvertito anche a Roma

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.4 e 4.9 è stata registrata alle ore 18:35 nella zona prov/zona L'Aquila. Lo comunica l’Ingv sul suo account Twitter.

L'epicentro a 5 km asud est di Balsorano

La scossa registrata poco dopo le 18.35 ha avuto una magnitudo di 4.4. Il dato è stato aggiornato dall'Ingv che ha individuato l'epicentro a 5 km a sud est di Balsorano, in provincia de L'Aquila, ad una profondità di 14 chilometri. Altri comuni vicini all'epicentro sono Sora e Pescosolido. Il Comune di Balsorano è stato già interessato ad una serie di scosse questa mattina che hanno portato il primo cittadino a chiudere le scuole. La scossa è stata avvertita distintamente anche all'Aquila capoluogo, dove alcuni dipendentidella Regione Abruzzo, in servizio nella sede in via Salariaantica est, hanno lasciato ordinatamente il palazzo e sono scesi in strada, e a Sulmona.

Paura a Roma, scossa avvertita anche a Rieti e nel Frusinate

Paura nella Capitale dove la scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. Secondo quanto si è appreso, sono circa 50 finora da parte di cittadini spaventati. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel Frusinate.

Il tweet della Protezione civile

"Terremoto L'Aquila aggiornamento ore 18.55. La nostra sala situazione Italia è in contatto con lestrutture di protezione civile sul territorio. VERIFICHE IN CORSO". Così scrive su Twitter il dipartimento della Protezione civile.