In tante caserme di tutta Italia ci sono stati diversi momenti di commemorazione in ricordo dei tre giovani vigili del fuoco scomparsi tragicamente in Piemonte. In questo video, caricato sull'account twitter dei Vigili del Fuoco, le immagini di alcuni di questi momenti di cordoglio. Le sirene accese hanno risuonato in un commovente saluto a chi aveva scelto, come Antonio, Marco e Matteo, di dedicare la propria vita al bene del prossimo. Esplosione Alessandria, omaggio per i vigili morti. VIDEO