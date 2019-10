"È difficile immaginare una ricostruzione più dettagliata e accurata". Sono queste le parole del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano a proposito del video tridimensionale prodotto dalla polizia scientifica sull’incidente ferroviario avvenuto a Pioltello il 25 gennaio del 2018, nel quale morirono tre persone. La ricostruzione 3D rappresenta una delle prove principali delle indagini che si sono chiuse con 11 persone, per Rete ferroviaria italiana (Rfi), per le quali si profila la richiesta di rinvio a giudizio.

La ricostruzione dell’incidente

Nel video di oltre otto minuti diffuso dalla polizia scientifica si vede la ricostruzione dettagliata in 3D dell'incidente, a partire dal “punto zero”, che corrisponde al km 13.400, ovvero il punto in cui il treno partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi deraglia per via di un giunto danneggiato. Poco dopo, al km 13.088, avviene il “disassamento (spostamento dell'asse, ndr) della carrozza numero 3” del convoglio a seguito dell’impatto con la cosiddetta “zampa di lepre”, termine tecnico per indicare la particolare forma che assumono le rotaie in corrispondenza dello scambio tra due binari.

Il giunto danneggiato in corrispondenza del cosiddetto "punto zero"

Il passaggio alla stazione di Pioltello e la fine della corsa

Con parte del convoglio fuori asse il treno prosegue la sua corsa e supera la stazione di Pioltello-Limito, lasciando una scia di scintille causata dallo sfregamento tra le carrozze posteriori e la banchina (km 12.543). A quel punto, superata la stazione, avviene il deragliamento vero e proprio con lo scontro tra le carrozze e l’arresto del treno al cosiddetto “punto di quiete”, corrispondente al km 11.000.