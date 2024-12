Truffa per 18mila euro con falso sms, Poste Italiane dovrà risarcire

E' successo a un 73enne, colpito da un episodio di phishing: ingannato un messaggio con un logo di Poste Italiane ha fornito i codici di accesso, consentendo ai truffatori di riscuotere 18mila euro di buoni fruttiferi. Per il giudice l’azienda non ha adottato tutti i meccanismi utili a difendere l’utente

Truffato con un sms che lo avvisava di un malfunzionamento sul suo conto corrente di Poste Italiane, un 73enne in provincia di Firenze si è visto sfilare oltre 18mila euro in buoni fruttiferi. Ma ora verrà risarcito da Poste che, secondo quanto stabilito dal giudice, non avrebbe adottato tutti i meccanismi necessari alla tutela del cliente.