Meteo, le previsioni di lunedì 28 ottobre

Lunedì sarà ancora una giornata stabile e prevalentemente soleggiata con temperature molto elevate per il periodo. Sarà l’ultima di una lunga serie di giornate dal clima quasi estivo. Da martedì è in arrivo una fase di maltempo che farà crollare le temperature – dapprima al Nord e in seguito su tutto il Paese – e che si porteranno su valori prettamente autunnali.

Il freddo arriva tra martedì e mercoledì

Cambia tutto tra martedì e mercoledì quando ci attendiamo un calo termico anche di oltre 8-10 gradi al Centro Nord e successivamente anche al Sud, anche se con toni più smorzati. Il tracollo delle temperature favorirà il ritorno della neve sui rilievi. Il vento soffierà forte dai quadranti settentrionali con bora sull’alto Adriatico e raffiche di oltre 70-80km/h a Trieste. I mari saranno molto mossi o agitati

Le previsioni al Nord

Nuvolosità in aumento con l’arrivo delle prime piogge in serata sulle Alpi occidentali e il Levante Ligure. Nebbie al mattino sulle pianure venete. Giornata nel complesso discreta con temperature in calo e massime comprese tra 19 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Lunedì inizialmente soleggiato con aumento delle nubi nel corso del giorno a partire dalla Toscana. Velature altrove, prevalentemente soleggiato lungo l’Adriatico. Temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi

Le previsioni al Sud

Tempo in prevalenza soleggiato sulle regioni meridionali, salvo foschie o nebbie notturne sul Salento e velature in serata su Campania e Molise. Temperature miti con massime comprese tra 22 e 24 gradi.