Due vasti incendi, alimentati da un forte vento di scirocco, sono divampati tra la serata di ieri, 22 ottobre, e la notte sulla costa occidentale della Sardegna. Il primo rogo è scoppiato intorno alle 21.30 sulle pendici di Monte Furru e ha fatto scattare l'evacuazione di diverse abitazioni a Bosa Marina, in località “S'Istangione” alla periferia del paese. L'allontanamento forzato riguarda una quarantina di persone che hanno lasciato le loro case a scopo precauzionale. Nella notte un altro grosso incendio è divampato nella Marina di Arborea, in provincia di Oristano: le fiamme hanno aggredito la pineta a ridosso del resort Ala Birdi. Per precauzione, come scrive L'Unione Sarda, sono state evacuate dalla struttura turistica 240 persone, che sono state trasferite nella palestra del comune. Sul posto sono state inviate tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco di Oristano e sei distaccamenti di Ghilarza e Ales, oltre a decine di squadre della Forestale.

A Bosa 250 ettari di vegetazione in fiamme

A Bosa le fiamme sono arrivate a un centinaio di metri dalle abitazioni e sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Corpo Forestale, carabinieri, Protezione Civile e anche la Croce Rossa. Da una prima stima parziale, risulta che sono andati in fumo 250 ettari di vegetazione. Tutte le auto parcheggiate lungo le strade del quartiere sono state rimosse. Sul posto anche il sindaco di Bosa Piero Casula. Oltre a quello di Monte Furru sono in atto da alcune ore almeno altri tre incendi, in località S'Abba Druche, a Sas Tres Puntas e al chilometro 10 della litoranea che collega Bosa ad Alghero. La strada è stata chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.