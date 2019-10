Ennesimo botta e risposta social tra Matteo Salvini e Chef Rubio. Questa volta lo scontro parte da un post su Twitter in cui il cuoco criticava l’atteggiamento violento degli israeliani nei confronti dei palestinesi. Un tweet, postato con un video del 2016 in cui si vede un ragazzo ferito che viene portato via dai soldati israeliani, al quale Salvini ha risposto scrivendo: "È ufficiale bisogna riaprire i manicomi". Un commento che però non è piaciuto a Chef Rubio il quale ha attaccato duramente il leader della Lega: "Solo i vigliacchi senza palle come te possono scrivere impunemente con così tanta insensibilità di carcere, detenuti, manicomi e malattie mentali. Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere", ha scritto il presentatore a Matteo Salvini.

L’ultimo scontro su Twitter

Matteo Salvini e Giorgio Rubini, conosciuto artisticamente come Chef Rubio, hanno avuto diversi battibecchi in passato tramite social network. L’ultimo è stato quello in occasione del commento da parte del cuoco sulla sparatoria alla Questura di Trieste nella quale sono stati uccisi due agenti di polizia. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra", aveva detto lo chef. Parole a cui Salvini ha risposto: "A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio". Per poi aggiungere: “Non sei uno chef, sei uno stupido".