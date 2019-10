Roma, un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver infranto un finestrino di un autobus ATAC e insultato gli stessi militari intervenuti per fermarlo.

Una testata al finestrino

E' successo su un bus che stava transitando in una zona periferica della Capitale: il 17enne, romano, ha iniziato a litigare con la fidanzata, prima urlando e poi passando alle spinte. Ma la rabbia del giovane si è spinta fino a fargli tirare una testata contro un finestrino del mezzo pubblico, infrangendolo. L'autista del bus, a quel punto, ha arrestato la vettura, fermato la corsa e chiamato il 112.

Denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale

Il 17enne, alla vista dei carabinieri, anziché calmarsi, ha preso ad insultarli e, per questo, è stato denunciato non solo per interruzione e danneggiamento di servizio pubblico, ma anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato accompagnato presso il Policlino Gemelli per accertamenti. Il bus, dopo la sosta forzata, è ripartito.